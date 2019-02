Burgonyahiány: algériai és marokkói krumpli jöhet Magyarországra

Afrikából hozhatnak krumplit Magyarországra 2019-ben, hogy ne alakuljon ki itthon burgonyahiány. Erről Murai György, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnökségi tagja beszélt az InfoRádiónak.

Az utóbbi évben 66 százalékkal drágult itthon a krumpli ára. Ez is arról árulkodik, hogy a magyar készletek fogyóban vannak. „Nehéz felbecsülni, hogy milyen importkészletek vannak még raktáron. A francia forrásból érkező burgonya kapcsán már egy-két évvel ezelőtt volt meglepetés, amikor a franciák elhíresztelték, hogy elfogyott a burgonya, és márciusban és áprilisban is szállítottak még. E mögé nem nagyon látunk be, de a többi, meghatározó országból érkező burgonya elég lesz, az árak számottevő növekedése már nem valószínű” – mondta a szakember.

Szerinte egy-két héten belül megjelenik a piacon az afrikai eredetű burgonya. Afrikán belül Marokkóról, Algériáról lehet beszélni küldő országként. Az onnan érkező áru nálunk újburgonyaként lesz kapható, de nem a megszokott, foszlós héjú burgonya lesz, hanem az, amit szeptember-október táján szoktunk meg. A fóliás magyar újburgonya április táján lehet a polcokon.