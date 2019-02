DIY: Készíts otthon teadobozt!

A tea szerelmeseinek fontosak a teázás szertartásának kellékei is. Egy ilyen lényeges tartozék a teadoboz is, amelyben a teafiltereket vagy az áztatni való szálas teát lehet tartani. Ötleteket kerestünk és találtunk is ennek otthoni megvalósításához.