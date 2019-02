A Valentin-nap legnépszerűbb virágdíszei

Fiú ismerőseim gyakran fordulnak hozzám virágügyben, mert tudják, hogy évekig dolgoztam virágkötőként. Főleg Valentin-napon tanácstalanok, hogy milyen virágot válasszanak aktuális barátnőjüknek, mert nem szeretnének századjára is vörös rózsát vinni, amit abszolút megértek. A barátnőim közül legalább négyről kapásból tudom, hogy nem szereti a rózsát, a vöröset pedig egyenesen utálják. A legtöbb nő viszont – pláne ha szerelmes – imádni fogja, úgyhogy azért nem nagyon foghatunk mellé egy vörös rózsacsokorral. Nézzük, mik a Valentin-nap populáris virágdekorációi és csokrai, illetve milyen alternatívák közül választhatnak az úriemberek.

A szerelmesek napjának fő virága természetesen a vörös rózsa, aminek nem kell feltétlenül unalmasnak lennie. Egy nagyfejű, hosszú szárú vörös rózsacsokor – szigorúan kevés zölddel – elegáns és letisztult, különösen, ha ecuadori rózsából készül, ami nagyon hosszú szárú és extra nagyfejű. Ha olyan jó fej a barátod, hogy ilyet vesz neked, figyelj rá, hogy a vázában sok vízbe tedd. Ez egyébként minden rózsára vonatkozik, mivel a rózsa fás szárú, tehát úgy marad szép sokáig, ha sok víz van alatta.

Letisztult vörös rózsacsokor

A virágkötők szeretik, ha egy kicsit újítani szeretne a szerelmes férfi, és a rózsacsokorba kér más virágokat is. Ha a többi virág is piros, szintén nem lőhet mellé, a csokor mindenképpen elegáns marad. Választhat fréziát, boglárkát, tulipánt, sőt még szegfűt is. Tudom, hogy a piros szegfűről mindenkinek egy celofánban kókadó, egy szál szomorú virág jut eszébe, de higgyétek el, hogy a szegfű egy kerek csokorban remekül mutat úgynevezett tömővirágként.

Legtöbb esetben az ajándékozott észre sem veszi, hogy a csokra nyomokban szegfűt is tartalmaz. Több szín használata esetén még különlegesebb lehet egy csokor hangulata, de az fontos, hogy egy csokorban sose legyen háromnál több szín, mert az már túl tiritarka lesz. A vörössel szépen mutat a rózsaszín és a lila különböző árnyalatai, ezeket előszeretettel használják együtt a virágosok.

Laza, kerek pink csokor

Ami viszont abszolút tabu, az a rezgő és a vörös rózsa összekötése. A rezgő mutathat jól egy vintage esküvői dekorációban, vagy egy bájos, pasztell menyasszonyi csokorban, de a vörös rózsával együtt olcsó, szocreál hatást kelt, ideje lenne mindenkinek elfelejteni.

Egy Bálint-napi csokor állhat csak pink rózsából is, lehetőleg itt is legyen minél hosszabb a virág szára és zöldet ne tartalmazzon a csokor, vagy csak nagyon keveset. A virágok magukban is szépek, nem kell őket mindenféle salátával eltakarni. Egy vegyes pink virágcsokor szintén remek választás, ez is tetszeni fog minden nőnek.

Virágdoboz sárga rózsából, mely a mély szerelmet jelenti

A virágdobozok szintén népszerűek és nemcsak azért, mert remekül lehet velük pózolni Instagramon, mint a menő influenszerek, hanem mert tényleg szépek. Az is jól mutat, ami csak rózsával van tele, de talán még különlegesebb, ha vegyes virágokat komponálnak a dobozba. Egy virágdobozt ajánlatos mindennap egy picit meglocsolni, mert ha a tűzőhab – amibe a virágszálakat szúrják – folyamatosan nedves, a virág tovább friss marad.

A Valentin-nap fő színe ugyan a piros és a vörös – mely szívünket és a benne égő szerelmet szimbolizálja, aww! – de ide is kiváló választás a rózsaszín vagy a pink, hiszen mindkettő a nőiesség színe. Ha sárga virágot kapsz ajándékba, akkor örülhetsz, mert a sárga rózsa az elmélyült szerelmet jelenti.