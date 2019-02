Könnyű DIY virágdekorációk Valentin-napra

Egyszer őrülten romantikus akartam lenni Valentin-napon és remek ötletnek tűnt, hogy úgy vártam az aktuális fiatalembert, hogy vörös rózsaszirmokat szórtam az ágyra. Másnap nem volt őszinte a mosolyom, mikor a legszebb ágyeműmből próbáltam kisikálni a beledörzsölt szirmok által hagyott vörös foltokat, mint egy modern Ágnes asszony, pláne mikor – spoiler! – ki kellett dobnom az egészet, mert nem jött ki. Ti ne kövessétek el ezt a hibát és rózsaszirmot a földre se szórjátok soha, mert a szőnyegbe beletaposod, a parkettán-kövön pedig életveszélyesen csúszik. Ezt a virágkötő múltam miatt tudom, minden menyasszonyt próbáltam lebeszélni a sziromszórásról. Az egyedüli hely, ahol jól mutat, és utána sem szívat meg, az a fürdővíz teteje. A kádból utána könnyen ki lehet szedni és nem hagy foltot. Most, hogy sikeresen elvettem a kedved a rózsaszirmoktól, ajánlok pár egyszerűen elkészíthető virágdekorációt, amivel szerelmes hangulatba hozhatod a lakást és saját magad is.

Kezdjük a Valentin napi DIY projektet:

1. Csetreszek, poharak

Nem kell virágkötőnek lenned ahhoz, hogy mutatós asztaldíszt készíts Valentin napra. Szedd össze a kis üveg csetreszeidet, minél többféle alakúak-méretűek, annál jobb! Ha kevés van, egészítsd ki őket pár üvegpohárral, az a lényeg, hogy minimum három, de inkább 5-7 tartód legyen. Ezekbe tegyél vizet, vörös rózsákat, és kész is a modern asztaldekoráció. Nem feltétlenül kell rózsát használnod, bármilyen piros virág megteszi. Vehetsz, vagy szedhetsz a kertben egy kis zöldet, ha gondolod, és ha egy kis szalaggal átkötöd az üvegeket, még szebb lesz az összhatás.

2. Lebegő virágfejek

Maradva az üvegcsetreszes vonalon, jöjjön egy hasonló nehézségű asztaldísz. Itt üvegtálakat vagy tányérokat kell gyűjteni, megtölteni vízzel és rózsafejeket úsztatni rajta. Egyszerű, de nagyszerű. Mivel Valentin-napon és környékén elég borsos áron adják a piros virágokat, főleg a rózsát, akár egy-két szál is megteszi, és az is szép, ha csak a szirmokat szórjuk a vízre. Ahogy a fürdővízben, úgy itt is jól mutat. A tálak aljába tehetünk díszkavicsot vagy gyöngyöket, illetve úszómécsessel is teljessé tehetjük a kompozíciót.

3. Virágkoktél

A böngésződ nem támogatja a video tag-et! GIF

Üde és jópofa dekorációs elem a vázában úszó lime-karika. A zöld a pirossal is jól mutat, de ha szereted a rózsaszínt, pink virágokat is tehetsz bele. Csak felszeleteled, feltapasztod a karikákat a váza oldalára, óvatosan felöntöd vízzel, és kész is a frissítő virágkoktél.

4. Vintage befőtt

Szinte minden otthonban akad pár befőttesüveg, ha mégsem, akkor anyu vagy a nagyi biztosan ki tud segíteni. A szimpla üveget egyből ünnepi ruhába öltöztetheted egy sor csipkével vagy raffiával. Az is mutatós, ha fogsz egy nyers színű textilt, és azt rögzíted az üveg köré, akár sima spárgával, hiszen ebben a stílusban minden jól mutat, ami természetes.

5. Aranyüvegek

Szedj össze néhány üres boros- vagy sörösüveget, és adj nekik egy kis glam-makeovert! Aranyra lefújva egyből elegáns vázát varázsolhatsz belőlük. Fújni szigorúan csak kültéren szabad, erre figyeljünk. Ha összeraktuk a csillogó vázacsoportot, már csak annyi a dolgunk, hogy egy-egy szál virágot tegyünk beléjük, és kész a minimalista, letisztult, de mégis sikkes dekoráció.

(Nyitókép: ehowathomechanel)