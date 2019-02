Neked is lehet olyan konyhád, mint amilyet a kedvenc filmjeidben láttál

Mindig is Amélie Poulain apró párizsi konyhájába képzelted magad, vagy inkább a Szex és New York Charlotte-jának hatalmas konyhaszigetén gyúrnád a tésztát? A HomeAdvisor nevű honlap, ami lakástulajdonosokat köt össze profi felújítókkal, most egy szeretni való projekt keretében létrehozta a kedvenc filmjeinkből ismert konyhák 3D-s modelljeit.

Amélie Poulain konyhája (Amélie csodálatos élete)

Holly Golightly konyhája (Álom luxuskivitelben)

Charlotte York konyhája (Szex és New York 2.)

Az Owens család konyhája (Átkozott boszorkák)

Erica Barry konyhája (Minden végzet nehéz)

Beru Lars konyhája (Star Wars)

apartment therapy

képek forrása: HomeAdvisor