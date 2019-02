Szuper tippek, hogy télen is ki tudd használni a terasz előnyeit

Sok terasz, vagy erkély télen csak árván várja az olvadást, és tényleg szép is tud lenni a behavazott kerti bútor, de azért egy kis időt ilyenkor is el tudunk tölteni a teraszunkon. Mutatunk pár ötletet, hogyan tudod kihasználni a hidegben is ezt a szuper lehetőséget.

Hőgomba, takaró és szőrös székpárna

Vegyünk át ötletet a vendéglátós helyektől, amelyek nálunk is egyre többen hagynak kint a téli időben is pár asztalt, esetleg széket azoknak, akik szívesen ácsorognak 10-15 percet a havas teraszon forralt borral, teával egy cappuccinóval vagy habos forró csokival.

Ha mi is beszerzünk egy hőgombát, tuti hogy a házibuliban egyszer mindenki felkapja a nagykabátot és kimegy a teraszra „hőgombázni” egyet. Mert az olyan romantikus és eredeti. Persze a közvetlen közelében véges a férőhelyek száma, ezért elkél pár meleg takaró és a nyári kerti székekre is tegyünk szőrös székpárnákat, így sokkal komfortosabb lesz.

És hogy a romantikus hangulatról se kelljen lemondanunk, tegyünk ki sok-sok gyertyát, lámpást, égősort. Jöhet a téli erkélyparti. Mutatunk pár inspiráló ötletet, hogyan tudod beöltöztetni télire teraszodat, erkélyedet.

