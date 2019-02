Így lesz tökéletesen tiszta a fa vágódeszka

A konyhánk és a konyhai eszközök tisztán, sterilen tartva sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat és családunkat. De mihez kezdjünk a láthatatlan kórokozókkal? Hogyan tudjuk tökéletesen tisztán tartani a fa vágódeszkát?

Fa vagy műanyag?

A műanyag vágódeszka látszólag tisztább a használatot követően, de ez is csak akkor igaz, ha megfelelően tisztítjuk. Egyes kutatások szerint a fa vágódeszkán a baktériumok száma az idő múlásával jelentősen lecsökken, míg a műanyagon éppen ellenkezőleg, elkezdenek szaporodni.

A fa vágódeszka tehát tökéletesen megfelel higiéniailag, ha használat után rögtön elmossuk meleg vízzel és mosószeres dörzsi szivaccsal. Így az ételfoltokat is hatékonyabban tüntethetjük el. Fontos, hogy a fa vágódeszka szárítására is nagy figyelmet fordítsunk: az alapos mosást követően állítsuk élére, és így szárítsuk meg, elkerülve a penészedést.

Hogyan tüntessük el a foltokat?

Ha már foltos a fa vágódeszkánk, ezektől is van esély megszabadulni: dörzsöljük be a foltot egy fél citrommal, majd szórjunk rá sót, amit hagyjunk rajta 15 percig. Ezután dörzsöljük be a másik fél citrommal, majd öblítsük le vízzel. És a deszka jobb lesz mint, újkorában.

Ha pedig már nagyon régi a deszkánk, hasznosítsuk újra alátétnek vagy tálcának.