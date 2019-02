2019-ben ezek lesznek a legmenőbb tapétatrendek

Vége a fehér fal korszakának, a lakás teljes belső designjához immáron hozzátartozik, hogy a lakás egy-egy falát vagy falrészletét beburkoljuk egy karakteres mintájú tapétával. Ennek hála újra előtérbe kerülnek a falak!

Tapétatrend

A idei tapétadivat elegáns, élénk is lehet, ugyanakkor menő a vintage hangulatú és a megnyugtatóan relax mintázat is. Egyes belsőépítészek szerint mivel a házat falak alkotják, a berendezési tárgyak beszerzése előtt ezzel a felülettel kell foglalkozni. A fal stílusát kell megtervezni. Ha ugyanis a tapétával új lendületet adunk falainknak, akkor a testünk és a lelkünk is fellélegezhet az adott helyiségben.

2019 – 3 fő csapás

A 2019-es legfőbb tapétairányzatai: art deco, virágminta és éjkék. És ami a legfőbb: nincs rossz választás. Szabad kezet kapunk egyéni ízlésvilágunknak megfelelően. Dönthetünk úgy, hogy otthonunkat dzsungellé változtatjuk, vagy felrajzoljuk a csillagos égboltot a szoba falára.

