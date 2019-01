2019 másik trendszínétől még okosabbak is lehetünk

A Pantone szerint 2019 a pasztelles korall színé lesz, míg a Behr Paint a blueprint kéket szavazta meg az új év színéül. Az Etsy kutatása szerint lesz még egy szín, ami 2019-ben sokszor felbukkan majd, ez pedig nem más, mint az élénk narancssárga.

Mivel vibráló színről van szó, a narancssárgát elég, ha csak kiegészítők szintjén visszük be az otthonunkba. Akinek nagyon megtetszik, az beruházhat egy feltűnő kanapéra, aki viszont még csak barátkozik vele, az választhat olyan kiegészítőket, mint egy takaró vagy egy díszpárna. Akárhogy is, rosszul nem járhatunk vele, egyes kutatások szerint ugyanis még az agyműködésre is serkentő hatással van.

apartment therapy