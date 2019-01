Meghalt a kertjükben a 110 éves fa, csodaszép minikönyvtárat csináltak belőle

„Oké, még nincs teljesen kész, de már nem tudtam kivárni, hogy végre megoszthassam veletek” – írta Facebook-oldalára Sharalee Armitage Howard még decemberben. Az amerikai családanya a poszthoz mellékelt egy képet is: egy több mint 110 éves fa látszik rajta, ami évek óta a családi birtok egyik büszkesége volt. Csakhogy – mint kiderült – az idős fa elpusztult, Sharalee családja pedig úgy döntött, kerüljön amibe kerül, nem válnak meg tőle.

„Miután meghalt, a fa törzsét biztonsági okokból el kellett volna távolíttatnunk az udvarunkból, épp ezért úgy döntöttünk, hogy ahelyett, hogy egész egyszerűen megszabadulunk tőle, inkább egy ingyenes minikönyvtárat csinálunk belőle, amit mindig is szerettünk volna.”

Ahogy az egy későbbi bejegyzésből kiderült, a család először levágta a fa felső ágait, majd felszerelt rá egy tetőt. Ezután kivájták a törzsét, az így kapott odúba polcokat és világítást szereltek be, majd a felesleges könyveikkel elindították a minikönyvtárat. „Még egy matricát is felraktunk, ami jelzi az erre járó embereknek, hogy a könyvtárból nyugodt szívvel elvihetnek könyveket, amennyiben pótolják őket” – írja Sharalee, aki a könyvtár kialakításakor a legapróbb részletekre is odafigyelt.