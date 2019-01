Alig van már szállás nyárra a Balatonra

A Sonline írása szerint a balatonföldvári apartmantulajdonosok azt mondják: a szálláskeresés egyáltalán nem korai, mert a népszerű ingatlanokat nagyon hamar lefoglalják, tapasztalataik szerint előfordul, hogy már előző év augusztusában bejelentkeznek egy-egy helyre. Úgy vélik, a jó szállás hamar elkél, ahol van medence, ahol szépek a bútorok, ott nincs probléma az értékesítéssel. “Tavaly február végére nálunk már minden helyet lefoglaltak, és már az idei nyárra is elkelt sok időpont. Időben el kell kezdeni nézelődni, mert májusra általában már csak a maradékból lehet válogatni” – mondják.

Zamárdiban az utóbbi évekhez hasonlóan több fesztivált (Strand, Balaton Sound) is rendeznek a nyáron, amelyre szép számmal érkeznek vendégek és sokan keresnek szállást ezekre a napokra. A helyi apartmantulajdonosok szerint sokan már akkor lefoglalják a szálláshelyeket a következő évre, amikor a fesztivál véget ér. Nagyon nehéz ezekben az időpontokban jó és megfizethető szálláshelyhez jutni, ha valaki későn kezd el keresgélni.

“Már megtelt a vendégházunk a Strand Fesztivál és a Balaton Sound idejére, de más időpontra is van már foglalásunk” – közölte Kukorelli Teodóra, egy zamárdi vendégház tulajdonosa. Kukorelli szerint már karácsony környékén elkezdtek érdeklődni, de most is folyamatosan jönnek a telefonok, hogy mikor van még szabad hely. Egy wellness apartman tulajdonos szerint hozzá többnyire családok mennek, szálláshelye árfekvése drágább, a fesztiválozókat pedig nem izgatják a plusz szolgáltatások, ők inkább alvóhelyet keresnek csak.

A Sonline megjegyzi, hogy Balatonboglár az egyik legnépszerűbb nyaralóhely a Balaton partján, ahol számos ingyenes eseményt szerveznek a nyár folyamán: mind közül a legnépszerűbb a szüreti fesztivál, ahová több tízezer ember érkezik. Az egyik partközeli nyaraló tulajdonosa elmondása szerint a szüreti fesztiválra már egy évvel korábban elkelnek azok az ingatlanok, amelyek a rendezvény helyszínéhez közel vannak.

“A jó helyen található ingatlanok háromnegyedét már előző nyáron lefoglalják a szüreti mulatságra – mondja egy boglári apartman üzemeltetője. – Az egész főszezon nagyon népszerű, már több időpontot lefoglaltak nálunk júliusra és augusztusra is.” A kisebb településeken persze még mindig könnyebb szállást találni, a nagyobb városok és azok közvetlen vonzáskörzete hamar megtelik, míg például az északi parton lévő Ábrahámhegy vagy Örvényes április-május környékén is könnyebben foglalható. Nézelődj.