Újabb durva balesetet okozott a mikróban főzött tojás

Újabb súlyos háztartási balesetet okozott a mikróban főzött tojás – írja a Bors. Saul Morton egy bögre vízben próbált reggelit főzni magának, de amikor kivette a sütőből, az arcába robbant a tojás. A 44 éves angol férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, súlyosan megsérült a homloka, az orra és a bal szeme is.

This is why you should take care if you use a microwave to cook eggs https://t.co/9nWNCyRbyX via @MetroUK pic.twitter.com/VJn6cYe3nY