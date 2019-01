Mit tudhat egy fürdőkád, ami több mint ötmillió forintba kerül?

A japán Toto nevű cég korábban arról lett ismert, hogy több mint 2,5 millió forintnak megfelelő összegbe kerülő öntisztító vécécsészét fejlesztettek ki. A vállalat nemrég bemutatta Flotation Tub nevű kádját is, amelyben állítható fejtartó párna és beépített hidromasszázsrendszer is található.

A normál méretűeknél 50 százalékkal nagyobb kád legfontosabb különlegessége azonban a kialakítása. A Flotation Tub alját úgy formálták meg, hogy a súlytalansághoz hasonlító állapotot tegyen lehetővé a felhasználója számára. A fürdőkád aljába épített fúvókákból érkező levegő a vízben ülve felemeli a lábunkat, így úgy érezzük, mintha lebegnénk a vízben. Emellett a kád ergonomikus kialakításának köszönhetően olyan testhelyzetben fürödhetünk, amely hasonlít az emberi test természetes tartására a súlytalanság állapotában.

A kád belsején elhelyezkedő panelek is mozgathatók, hogy a felhasználó a lehető legkényelmesebb helyzetbe állíthassa őket. A fejet alátámasztó különleges „párnában” beépített csap is van, amely kellemesen csorgatja a meleg vizet az ember nyaka köré, ezzel is segítve az ellazulást. A párna helyzete egyébként állítható, hogy mindenki a saját magassága szerint helyezhesse el.

Az már csak a hab a tortán, hogy a kád külső részén egy LED-sáv fut körbe, így a hangulatvilágítás is adva van a tökéletes kikapcsolódáshoz.

„Hiszünk benne, hogy a relaxáció stimulálja az agyat, lehetővé téve, hogy remek ötleteink támadjanak” – mondta a luxuskáddal kapcsolatban Cucui Haruo, a Toto kutatás-fejlesztésért felelős igazgatója.

A kád kifejlesztését az úgynevezett lebegésterápia ihlette. Ezt a módszert még a XX. század ötvenes éveiben fejlesztette ki John C. Lilly pszichiáter, aki az úgynevezett érzékszervi megfosztottság jelenségét vizsgálva jött rá, hogy egy tömény sós vízzel teli tartályban lebegve könnyen meg lehet szabadulni a fizikai és idegi stressztől egyaránt. A Toto egyenesen azt állítja, hogy a Flotation Tubban fürdőzve megváltozik az agyhullám-aktivitás: ezt több száz teszt eredményével támasztják alá.

Meglepő módon egyébként a vállalat nem egy frissiben felhúzott startup, a Toto ugyanis tavaly ünnepelte alapításának századik évfordulóját.

Ami pedig a luxuskádat illeti, jó mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki szeretne egyet: a Flotation Tubért nem kevesebb mint 19.000 dollárt, vagyis több mint 5,3 millió forintot kérnek.