Józan Lacinál egy Alföldi-festmény lóg a falon

Józan Lászlóról kevesen tudják, hogy igazi ezermester, pedig a Barátok közt egykori szereplője maga újította fel a lakását némi családi segítséggel – még egy antik asztal megújítását is saját kezűleg végezte el. Ami azt illeti, nem is jött neki rosszul, hogy kiírták a szappanoperából, így ugyanis több ideje van otthona csinosítgatására, amúgy pedig munkája is maradt bőven, hiszen ő a Vígszínház egyik legfoglalkoztatottabb művésze.

Rend a lelke

„Szeretem magam körül a rendet, nem tudok úgy lefeküdni este, hogy elöl hagytam valamit, és imádom, hogy ebben a lakásban nagy terek vannak” – mesélte a BEST-nek a színész, aki nyolc évig albérletben élt, utána azonban megvásárolta első saját otthonát, közel munkahelyeihez, a Vígszínházhoz és a Pesti Színházhoz. Szerencsére nem kellett sokáig nézelődnie, hamar rábukkant egy hatvan négyzetméteres, gangos lakásra.

„Nem volt rossz állapotban, de azért fel kellett újítani rajta ezt-azt. Apu és a sógorom sokat segítettek, de például az előszobát én parkettáztam, én szereltem össze a bútorokat, én tettem fel a polcokat, a képeket a falra, többek közt Alföldi Róbert festményét is, melyet Az őrült nők ketrece című, általa rendezett darab premierjére festett nekem. Jó érzés ám, hogy a saját kezemmel felújított lakásban élek!”

Kiélvezi a lakását

Józan László mostanában többet van otthon, mint a forgatások idején, így van ideje arra, hogy górcső alá vegye, mi szorul javításra még a lakásban. „Hátrány, hogy mindig észreveszek valamit, például, hogy oda kellene egy kép. Előny, hogy végre nem reggel megyek és este jövök, így tudom élvezni az itthon töltött órákat, sokszor vackolom be magamat a kanapéra egy könyvvel, teával.”

Lacinál az előszobában egyébként azoknak a színházi daraboknak a plakátjai lógnak, amelyekben főszerepet játszott. Emellett egy faliújságja is van, amelyre mindig kitűzi az adott havi műsorrendet, és a növényeknek is nagy rajongója. „Harminc darab cserepes virágot nevelek” – mondja büszkén.

A kutyának mindent szabad. Majdnem mindent

Laci nem az a fajta fiatal, aki a ház többi lakójának az idegeire menne: nála nincs hajnalig tartó rockzene-bömböltetés és éjszakai porszívózás. És a kutyájára, Sütire sincs panasz – bár ebben persze valószínűleg nagy szerepe van annak is, hogy a kutyus bárhova mehet a lakásban, egyetlen helyről tiltotta csak ki a gazdája: a franciaágyra nem mászhat fel.

„Szerintem örülnek a szomszédaim, mert csendesen élek, nincsenek nagy bulik nálam, nem is vágyom rá –mondja Laci. – Most jut eszembe, még lakásavatót sem tartottam. Inkább vacsorára jönnek a barátaim, eszünk, borozunk, beszélgetünk, és közben megpróbáljuk nem etetni Sütit, aki olyankor mindig az asztal környékén kuncsorog egy-egy jó falatért.”