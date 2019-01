Legóból épült falat már láttunk, de ettől elállt a lélegzetünk

A büszke tulajdonos Anton „Zedd” Zaslavski, aki 2012-es Clarity című szűmáért Grammy-díjat is kapott. A sikerrel együtt persze rengeteg pénz is együtt jár, a fiatalember pedig neki is látott, hogy álmai otthonát berendezze az USA nyugati partján.

A minden földi jóval felszerelt luxusotthonból azonban hiányzott valami különlegesség, Zedd ezért felkérte a dallamos nevű Dante Dentonit, hogy különleges, sok esetben legókockákat is alkalmazó installációiból – érdemes megnézni az Instagramját vagy a Facebook-oldalát – tervezzen egyet az ő házába is.

Dentoni pedig nem hazudtolta meg önmagát, és olyat alkotott, hogy az ember libabőrös lesz a videó képsorai láttán. Első ránézésre csupán egy jópofa betét készült a dán építőjáték kockáiból egy fehér oszlophoz, azonban ha közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy sokkal többről van szó.

In love with this new art installation at my house by Dante Dentoni!!!! 😍

He replaced a part of my wall with LEGOs and built in a bunch of little hidden rooms, including @OmniaLasVegas, an @PlayOverwatch room (Hanamura pt. 2), an alien abduction world and much more pic.twitter.com/8Juaz2qgN6