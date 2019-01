7 ötlet, ha félszigetalakban rendeznéd el a konyhád

Ha nincs elég helyünk egy különálló konyhaszigethez, a félszigetes elrendezés akkor is működhet a lakásunkban. Az L- vagy U-alakú konyhák praktikusak, hiszen rengeteg tárolóhelyet kínálnak, és a munkafelületet is kibővítik, mindemellett pedig karaktert is adnak a konyhának. Mutatunk pár inspiráló példát.

1. Eklektikus stílusú, tágas konyha

2. Kicsi, de kompakt konyha

3. Konyha egy New York-i loftban

4. Konyha sok fával, egy vidéki házban

5. Modern konyha egy miami otthonból

6. Nappalival egybenyitott konyha

7. Hagyományos stílusú, hófehér konyha

elledecor