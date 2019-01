50 ezres bírság járhat a kidobott karácsonyfáért

Rengeteg karácsonyfát bontottak már le vízkereszt napján Budapesten és vidéken is. Idén is sokan egyszerűen csak ledobják az emeletről a fenyőt, de akadtak olyanok is, akik nem a kijelölt gyűjtőpontokhoz rakták a fát, hanem egy parkolóhelyre vagy az úttestre. Ezért komoly bírságot is kaphatnak – derül ki a Tények riportjából.

Ha valaki szabálytalanul helyezi ki a fákat, vagy az erkélyről dobálja ki, szabálysértést követ el, ami pénzbüntetéssel járhat. „Aki települési hulladékot engedély nélkül lerak vagy nem a kijelölt helyen rak le, az szabálysértést követ el. Kérdés, hogy a fenyőfa települési hulladéknak minősül-e. Illetve a hulladékgazdálkodási törvény a jegyzőt feljogosítja arra, hogy 50 ezer forintig bírságolhatja a tetten ért elkövetőt. Egyébként a helyszíni bírság összege 5 ezertől 50 ezer forintig terjedhet” – hívta fel a figyelmet Borbély Zoltán ügyvéd.