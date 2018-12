Tudtad, mi mindenre jó az alufólia?

Az alufólia a legtöbb háztartás nélkülözhetetlen kelléke. A gyerek uzsonnáját vagy a maradék sajtot is ebbe csomagoljuk, de hajfestéshez is elég jó segítség. Ám még ennél is sokkal több mindenre felhasználható ez az egyszerű, ezüstszínű csomagolóeszköz. Megmutatjuk!

Kopott vagy piszkos ezüst tisztítása

A szódabikarbóna, az ecet, a tengeri só és a forró víz mellett újszerű megjelenést adhatunk ezüst ékszereinknek vagy az étkészletnek egy darab alufólia segítségével.

A ruhák gyorsabb kivasalása

Ezzel az egyszerű trükkel sokkal hatékonyabban tudod kivasalni a ruháidat, csak tegyél a vasalódeszka tetejére alumíniumfóliát, majd arra helyezd a gyűrött ruhát. Ugye könnyebb?

A tiszta edényekért és üvegfelületekért

Formázz kis golyót egy darab alufóliából, és ess neki a makacs szennyeződéseknek. Pár perc alatt tükörsima lesz minden felület.

Festés alatti védelem

Ha épp festés van az otthonodban, tekerd csak rá az alufóliát az ajtókilincsekre, a szekrények fogantyújára és a lámpákra, hogy megóvd őket a lecsöppenő festéktől.

Apartment Therapy