Ripli Zsuzsiék egy év alatt sem tudtak berendezkedni új otthonukban

Ripli Zsuzsi és párja, Tiberiusz kapcsolata lassan indult, de aztán annál inkább felgyorsultak az események. Az első találkozásuk után évekig csak barátok voltak, de miután rádöbbentek, hogy jóval többet éreznek, már nem sokat teketóriáztak: összeköltöztek, és nem sokkal később egy nyaraláson a férfi már meg is kérte Zsuzsi kezét, aki immáron boldog menyasszony. Persze egy párnál mindig vízválasztó lehet a közös otthon megtervezése, de náluk szerencsére ezzel sem volt probléma.

„Alapvetően nagyon hasonló az ízlésünk, de ha valamiről más a véleményünk, az sem okoz problémát. Mivel a párom bútorokkal is foglalkozik, nagyon sok tervezőt ismer, ezért a keresgélés nagy részét rábíztam, abban azonban, hogy végül milyen darabok kerüljenek a közös otthonunkba, együtt döntöttünk” – mesélte a Story magazinnak a Mi kis falunk színésznője.

„Addig nem nyugszunk, amíg nem jutunk közös nevezőre. A szőnyeget például háromszor cseréltük le, hogy most végre olyan legyen, ami mindkettőnknek megfelel. A kapcsolatunknak nagyon fontos része, hogy nem kompromisszumokat kötünk, hanem kitartóan megkeressük azt a megoldást, ami mindkettőnket boldoggá tesz. Emiatt lehet az, hogy egy év is kevés volt ahhoz, hogy mindent berendezzünk a lakásban, de biztosan meg fogjuk találni a hiányzó darabokat is.”

Ripli Zsuzsiék számára ez a gondolkodásmód szinte életfilozófia. Nemcsak a bútorok terén törekednek arra, hogy egyiküknek se kelljen lemondani a vágyairól. „Az élet minden területén jellemző ez ránk. Nemrégiben közös fotókat készítettünk magunkról. Addig kerestünk olyan fotóst, akinek a stílusa mindkettőnknek megfelelt, amíg nem találtunk, és az eredmény aztán mindkettőnknek tetszett. Ha éttermet választunk akkor is ugyanígy járunk el. Igaz, az étkezés terén van talán a legkönnyebb dolgunk, mert abban abszolút azonos az ízlésünk. Amikor étteremből rendelünk, akkor is általában ugyanazt kérjük, szóval nem nagyon lenne értelme belekóstolni a másik ételébe” – nevet Zsuzsi.

„Abban is hasonlóak vagyunk, hogy szeretjük meglepni egymást apróságokkal. Szerintem nemcsak a férfinak kell udvarolnia a nőnek, hanem a nő is udvaroljon a férfinak, elvégre a pasiknak ugyanúgy szükségük van a bókokra. Én is szoktam udvarolni a vőlegényemnek.”

Persze minden embernek szüksége van egy kis magányra. Zsuzsinak is megvannak a kedvenc helyei, ahol egyedül lehet, és dolgozhat. A hálószobában van egy fotel, amit a színésznő nagyon szeret, általában csak bekuckózik oda. A kutyái is imádják a háznak ezt a részét, így ők is szívesen tartanak vele. „Természetesen a fürdőszobában is sok időt töltök, de mit tegyek, ha egyszer nő vagyok. Ha jó idő van, nyáron a teraszon szeretek dolgozni, szöveget tanulok, vagy a laptopomon dolgozom. Esténként pedig szívesen bújunk össze a kanapén, és nézünk sorozatokat” – mondja a színésznő, aki párjával erről a kanapéról nézték a Mi kis falunk egyes részeit is, Zsuzsi ugyanis szereti visszanézni magát a tévében. Már alig várja, hogy a pajkaszegiek történetei folytatódjanak az RTL Klubon.