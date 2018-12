Hatalmas robbanás New Yorkban, ragyogó kéken világított az éjszakai ég

Felrobbant a Queens-i erőmű egyik transzformátora csütörtökön este – írja a CNN híre alapján az Index. A robbanás kékre festette az eget New York felett. Szerencsére senki sem sérült meg, és jelentősebb áramkimaradásról sem érkeztek hírek.

A detonáció akkor volt, hogy a közeli épületek is beleremegtek; többen az utcára szaladtak. Az eset után rövid időre leállították a La Guardia repülőtér forgalmát, és a 7-es metró sem járt.

A Con Edison áramszolgáltató közlése szerint „rövid tűz volt az astoriai állomáson, ami miatt csökkent a feszültség a hálózatban”, de a rendszer továbbra is biztonságosan üzemel.

Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5