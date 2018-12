Elhalmozták ajándékokkal a karácsonykor kirabolt családot

Rengeteg ajándékot kapott az a brit család, amelyhez december 24-én törtek be az angliai Hetton-le-Hole-ban – írja a Lad Bible. „A garázs nagyjából tíz méterre van a házunktól. Amikor éjjel kimentem, hogy behozzam az ajándékokat a gyerekeknek, már semmit sem találtam ott. Mindent elvittek. Jó tíz másodpercbe került, mire megértettem, hogy valaki betört hozzánk, és kipakolta a garázst” – mondta Suzie Purvis.

A kétgyermekes édesanya nagyon elkeseredett. „Elvitték a játékokat, amiket a gyerekeimnek vettem, ahogy a családtagoknak és a barátoknak szánt ajándékokat is. (…) Nem tudtam, mitévő legyek.”

Suzie értesítette a rendőrséget, és a közösségi oldalán is megosztotta a történetét. Az emberek azonnal a segítségére siettek. Több tucatnyian ajánlottak fel ajándékokat a bajba jutott családnak, köztük olyanok is, akiket nem is ismertek.

„Nem tudom, hogy köszönhetném meg nekik, hogy a segítségünkre siettek és megajándékoztak minket. Karácsony este még mindannyian összetört szívvel szomorkodtunk, de másnap reggelre minden gondunk elillant – mondta. – Egész éjszaka jöttek az ajándékok, egy idő után már el sem fértünk tőlük a nappaliban.”