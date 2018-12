Őrület: félmilliárdot fizettek a világ legdrágább élő haláért

203 millió jenért (mintegy 504 millió forintért) cserélt gazdát, és ezzel a világ legdrágább élő halává vált egy koi ponty Japánban – írja az Oddity Central. A 101 cm hosszú, S Legend névre hallgató nőstény komoly rekordot döntött, a vételár ugyanis több mint háromszorosa az eddigi legmagasabb összegnek, amit élő halért fizettek.

A trónfosztás ugyanakkor egyáltalán nem meglepő: a koi ponty legnépszerűbb és legdrágább, kohaku nevű változatához tartozó S Legend ugyanis tavaly aranyérmes lett a nagy presztízsű japán koiponty-kiállításon, és idén várhatóan újrázni is fog, ráadásul legalább két évig biztosan tovább is versenyezhet. Mindemellett pedig az sem elhanyagolható, hogy ezután a koiponty-rajongók várhatóan a világ minden tájáról a rekorder csodájára fognak járni, ráadásul el lehet kezdeni kísérletezni az akár félmillió ikra lerakására is képes díszhal szaporításával (bár az is igaz, hogy ebből legfeljebb 5000 eladásra érdemes példány születhet).

A vevőről egyébként nem sokat lehet tudni, azt leszámítva, hogy tajvani, nő, és a Jingjing névre hallgat – de az biztos, hogy jól el van eresztve pénzzel, és őrült nagy koirajongó, a hirosimai Saki haltelepen levezényelt árverés végeredményét ugyanis még Tim Waddington brit koiszakértő is csak úgy kommentálta a Daily Mailnek, hogy „tényleg bolond világban élünk”.

Kiemelt képünk illusztráció (fotó: Profimedia / Garden World Images).