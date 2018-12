A morcos nyugdíjas az éj leple alatt vágta el a szomszéd karácsonyi fényfüzérét – videó

Ne legyünk álszentek: karácsonykor sem csak a szeretet árad mindenhonnan. Jól illusztrálja ezt az az idős hölgy is, aki a nagy-britanniai Cottinghamben az éj leple alatt odatipegett a szomszédjai, Dan Hubberték házához, és egy precíz mozdulattal átvágta az előtte álló fára tekert villogó fényfüzért:

Valljuk be, hibátlan munka volt: a lopakodás, a nyisszantás, majd utána az obligát körülnézés is olyan, mintha megrendezett jelenetet látnánk. Csak hát ugye nem így van, a játék neve szándékos károkozás, a történteket pedig Hubberték biztonsági kamerája rögzítette, majd a tulajdonos töltötte fel a Facebookra, aki ugyan maga is bevallottan látja a dolog humoros oldalát, de azért bosszús. Legfőképpen pedig tanácstalan – főleg azért is osztotta meg a képsorokat, hogy kikérje az emberek véleményét, mi a jobb ilyenkor, feljelentést tenni, vagy inkább hagyni az egészet a fenébe: „Mint kiderült, egy öreglánynak nem tetszett a karácsonyi fényfüzérem. Mit tegyek? Csörögjek rá a fakabátokra, vagy hagyjam futni?”

A válaszadók közül persze sokan szintén poénra vették a dolgot – volt, aki Scrooge-t kiáltott, és felmerült az is, hogy karácsonyi dalokat éneklő gyerekkórust kellene küldeni a hölgy ablaka alá –, de a többség azért elég határozottan kiállt amellett, hogy az ilyesmi rendőrségi bejelentést érdemel. Csakhogy a két gyereket nevelő Hubbert – aki egyébként azt is elmondta, hogy ha az asszony átmegy hozzá, és megkéri, szó nélkül kikapcsolja éjszakára a karácsonyi fényeket – még mindig bizonytalan. Mint mondja, az tényleg nem járja, hogy átmegy az ember a szembeszomszédhoz, és elvagdalja a karácsonyi világítását, de az elkövető életkora őt elgondolkodtatja: „Ha gyerekek lettek volna, azonnal emelem a kagylót, és hívom a rendőrséget, de ez egy idős néni.”

Így aztán az ügy ezen a ponton megrekedt, és mivel az idő múlik, egyre valószínűbb, hogy az elkövető meg is ússza a dolgot. De vajon tényleg így van ez jól? Döntsünk mi.

Kiemelt kép: facebook.com/DanHubbert007