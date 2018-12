Nézz be a legbefolyásosabb magyar videós, Henry Kettner otthonába!

Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Playboy Man of the Year díjátadó gálát, ahol a 24 éves youtuber, Henry Kettner is a jelöltek között volt – megjegyeznénk, méltán. A vlogger két év alatt olyan birodalmat épített fel, ami nem sokaknak sikerült, így az egyik legbefolyásosabb magyar videóssá nőtte ki magát. Henry egyébként félig francia, de Magyarországon nőtt fel, és imád itt élni. Jelenleg a Bazilika mellett lakik egy csodaszép álomotthonban, amelynek ő a tervezője és a kivitelezője is.

Kíváncsiak voltunk, vajon milyen alapelvek alapján rendezte be a lakást, ő pedig természetesen – magához hűen – egy videóban mutatta meg,

hogy is néz ki ez a bizonyos álomotthon:

Persze nemcsak megmutatta, de el is magyarázta, hogy mi miért és hol van a lakásban.

Melyik helyiséget használod a legtöbbet az otthonodban?

A legtöbbet a hálóban vagyok, mert itt van kialakítva a stúdió, és a videóim nagy része is itt készül. Én az az ember vagyok, aki egyáltalán nem igényli a felesleges giccset az otthonában. Szeretem az egyszerű, letisztult dolgokat, hiszen én is egy egyszerű srác vagyok.

Eléggé elfoglalt vagy, egyáltalán mennyi időt töltesz otthon?

Rengeteget utazom, és ha tehetem, Budapesten sem ülök a lakásban. Mindig pörgök, és általában a naptáram is tele van eseményekkel és programokkal, így igazából mindig le vagyok kötve.

Van olyan, amit nem szeretnél, hogy a feliratkozóid lássanak a lakásodból?

Videósként az életem a tartalom a csatornáimon, így a követők szinte mindent láthatnak. Nagyon kevés olyan intim része van az életemnek, amire azt tudom mondani, hogy teljesen privát szféra. Ez egyelőre még nem zavaró, mert élvezem, hogy példakép lehetek sok tízezer fiatal számára, és pont a követőimtől kapott rengeteg szeretet és bizalom az, ami miatt megmutatom nekik a kevésbé boldog pillanataimat is.

Szerintem sok nőt érdekelne, hogy otthonosan mozogsz-e a konyhában.

Amíg nem főzésről van szó, addig igen. (nevet)

Változtatnál valamit a lakás berendezésen? Ha igen, mi lenne az?

A jövő héten egy nagyon nagy álmom teljesül azzal, hogy megérkezik a rendes, nagy zongorám, amire mindig vágytam. Esténként sokszor csak leülök, és gyönyörködöm a Bazilika beszűrődő fényeiben, miközben zongorázom. Ez az én itthoni szeánszom, amivel teljesen kiürítem az agyam.