Márpedig kertet nemcsak a szabadban lehet kialakítani, hanem akár a lakásban is! Szobanövényeinkkel is kialakíthatunk egy olyan beltéri kertet, amely ugyanakkora díszítőértékkel bír, mint a kinti. Igaz, az elkészítése is legalább ekkora feladat. McMenemy Márk közel 4 napig fúrt, faragott, de végül az eredmény minden fáradságot megért. Nektek hogy tetszik?