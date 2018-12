Azt kérte karácsonyra a kisfiú, hogy a seregben szolgáló bátyja is otthon tölthesse az ünnepeket – videó

Már most teljesült egy amerikai kisfiú karácsonyi kívánsága, aki azt kérte a Mikulástól, hogy hozza haza a hadseregben szolgáló bátyját az ünnepekre. Mondanánk, hogy mindössze ennyit kért, de a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a kiskrapek listáján egy Nintendo Switch és egy legókészlet is szerepelt – reméljük, azt is megkapja.

Térjünk azonban vissza inkább a történet könnyfakasztó részleteihez. A gyerekek éppen egy iskolai rendezvényen vettek részt, ahol a kisiskolás Gage Bietenduvel bátyja, Ian az iskola kabalaállatának öltözött, hogy meglepje az öccsét. Amikor sor került a nagy leleplezésbe, Gage egyből a bátyja nyakába ugrott.

A rendezvényen a Butler megyei seriffhivatal munkatársai is jelen voltak, sőt a találkozást élőben streamelték a Facebookra.

Tekerj a 9. perchez az érzelmes pillanatért!

