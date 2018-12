Csak egy bögrét rendelt, fél tekercs konyhai papírtörlőt is kapott – videó

A 27 éves Ashley Morgen csak egy szép karácsonyi bögrét szeretett volna, amit meg is rendelt az interneten. Arra ő sem számított, hogy egy féltekercs konyhai papírtörlőt is kap majd a rendelése mellé. Bristoli irodájának címére rendelte a bögrét, amely rendben meg is érkezett, de már a csomag átvételekor gyanússá vált a doboz indokolatlanul nagy mérete.

Amikor kinyitotta, buborékfóliákat és levegővel töltött kis párnácskákat talált benne, amelyek között ott lapult a 8 fontba kerülő karácsonyi bögréje is. Az igazi meglepetés viszont csak ezután jött, a bögre alatt 5 és fél méternyi konyhai papírtörlőt talált, a levegővel töltött párnácskákból 41-et számolt össze.

„Alig tudtam elhinni. Kinyitottam, és csak csomagolóanyagot láttam. Aztán levettem a bögréről a védőpapírt, de az csak jött és jött” – idézi fel a történteket. Persze ő és kollégái valójában jót szórakoztak a dolgon, és volt hatása az extra csomagolóanyagnak is, mert a bögre sértetlenül érkezett.

SWNS