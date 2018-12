9 évvel ezelőtti vízdíjtartozást kérnek számon több száz pécsi emberen – videó

Kilenc évvel ezelőtti vízdíjtartozásról kapott fizetési felszólítást több száz ember Pécsett – derült ki az RTL Klub riportjából. A tévének nyilatkozó Futó Tibor mindössze három nappal ezelőtt kapta meg a 41.496 forintos számlát, amely egy 2009. júniusi – állítólagos – tartozáson kívül tartalmazza az adminisztrációs díjat és az ügyvédi munkadíjat is. Ezt holnapi határidővel kellene befizetnie, de a férfi saját kimutatása szerint nincs, és nem is volt tartozása.

Az RTL úgy tudja, hogy több százan kaptak hasonló levelet. A címzettek mind a 2009 októbere óta nem is szolgáltató, felszámolás alá került Pécsi Vízmű ügyfelei voltak. A vízmű követelését egy másik cég vette meg, az iroda az ő megbízásukból küldte ki a leveleket.

Martin Zoltán ügyvéd szerint ezek a tartozások elévülhettek, ez történik ugyanis, amikor a tartozó 5 éven belül sem fizetési felszólítást, sem a követelés eladásáról szóló tájékoztatást nem kap ajánlott levélben. Ha az ügyfél elévülésre hivatkozik, akkor a követelő cégnek kell bizonyítania, hogy az értesítés megtörtént.

Az ügyvédi iroda ugyanakkor azt nyilatkozta, jogosak a követeléseik, a tartozások nem évültek el, és ezt tértivevényekkel igazolni is tudják. Azt is hozzátették, hogy aki nem fizet, az februárban közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyásra számíthat, és a tartozás mellett a végrehajtás költségeit is ki kell hogy fizesse.

Ugyanez az iroda novemberben több ezer dömsödi családnak is küldött hasonló felszólítást. Tőlük egy hat évvel ezelőtt megszűnt szemétszállító cég díjtartozásait követelik.

Az RTL riportja: