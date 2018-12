Ennél ausztrálabb karácsonyfát elképzelni sem lehet

Már itt toporog a karácsony a sarkon, sok helyen már állnak a karácsonyfák, egy ausztrál pár viszont úgy döntött, idén valami eredeti karácsonyi dekorációval rukkolnak elő. Jól jött, hogy több mérges kígyót is tartanak otthon, ugyanis a 27 éves Lauren Rose és párja, a 28 éves Stewart Lalor kígyómániások. Így nem meglepő, hogy 36 kígyójuk van, köztük pitonok, és több mint egy tucat a világ legerősebb mérgű fajtáiból.

With Christmas just around the corner, Lauren Rose, 27, and her snake-catcher partner Stewart Lalor, 28, wanted to do something 'a little bit different' to celebrate the holiday and showcase their passion for snakes.