7 hely, ami nem maradhat ki nagytakarításkor

Hogy ne menjek messzire, én például az utolsó utáni pillanatra hagyom a nagytakarítást, annyira nehezen viselem még a gondolatát is. Nincs kosz a lakásunkban, a heti általános, szinten tartó takarítás megvan, de hogy kipakoljak mindent, és még a fűtéscsöveket is lesuvickoljam, ahhoz viszonylag kevés kedvem van.

Mondhatjuk, hogy szükségem van motivációra és pár hasznos tanácsra, amit Jennifer Gregory meg is ad egy cikkében. Gregory egy takarítócég vezetője, ezért aztán maximálisan tisztában van vele, hogy pontosan hogy néz ki egy nagytakarítás. A tanácsait érdemes megfogadni, és a következő hét helyet alaposan megtisztítani a lakásban.

1. Tisztítsd meg a csapokat!

Nem ám csak úgy, ahogy minden héten letörlöd a csapokat, hanem áztasd be ecetbe, vízkőoldóba alaposan. Gregory erre azt a módszert javasolja, hogy egy uzsonnás zacskót tölts meg ecettel, húzd rá a csapra, kötözd oda, és hagyd rajta akár egész éjszakára.

2. Takarítsd ki a szekrényeket és a fiókokat!



A mélytisztítás azt jelenti, hogy valóban a mélyére kell mászni a szekrényeknek, fiókoknak, egyéb tárolóhelyeknek. Ürítsd ki mindet, és törölgess, porszívózz, csutakolj. Ne feledkezz meg a szekrényeknél az ajtók tisztításáról sem.

3. Mosd ki a szemeteseket!

Mindenki zacskót használ a szemetesben, de ettől még ki kell néha takarítani magát a vödröt is a higiénia nevében. Évente kétszer pont elég kitisztítani.

4. Törölgesd le az elektronikai eszközöket!

Gregory tanácsa szerint évente minimum négyszer le kellene alaposan törölgetnünk minden elektronikai eszközt a lakásban. Ide sorolja a billentyűzeteket, az egeret, a tévét, a telefonokat, a tabletet, a távirányítót, mindent, amit összefogdosunk, és ami vonzza magához a port.

5. Tisztítsd ki a hűtőt és a fagyasztót!

Mondjuk ezt javasolt többször megtenni, nem csak a nagytakarításkor. Ha annyira utálod is a hűtőt takarítani, mint én, minimum évente kétszer azért vedd rá magad, hogy kipakold az egészet, és alaposan lefertőtleníts kívül-belül. Ne felejtsd ki a fogantyúját sem, és az ajtaján belül a polcait is alaposan suvickold ki. Ha nagyon elszánt vagy, az a legjobb, ha le is engeded, de ezt tényleg csak haladóknak ajánljuk.

6. Vakard le a koszt a tűzhelyről!

Van az a fantasztikus eszköz, amit direkt a kerámialapos tűzhelyekhez találtak ki, és gyönyörűen le lehet vele kaparni azokat a nyomokat, amik amúgy a heti takarítás során már nem akarnak lejönni. Gregory szerint a legjobb tűzhelytisztító a szappanos víz, de persze kapható külön tűzhelytisztító vegyszer is, kinek mire támad gusztusa.

7. Alaposan takarítsd ki a mosogatógépet!

Gregory módszere szerint úgy tudod a legjobban kitakarítani a mosogatógépet, ha csupán egy pohár ecetben elkevert sütőport teszel bele, és elindítod. Én azért jobban szeretem használni az ilyen érzékeny berendezéseknél a direkt nekik kifejlesztett tisztítószereket, nehogy kárt tegyek bennük.