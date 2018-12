December: a beltéri kertészkedés hónapja

McMenemy Márk összeszedte a decemberi teendőket:

Decemberben már minden a karácsonyról szól. Pánikszerű ajándékvásárlás, élelmiszerraktárak több hónapra elegendő élelemmel való feltöltése és persze a fenyővásárlás! De ha nem vágott, hanem földlabdás fenyőt szeretnénk, akkor nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a beszerzést, ugyanis az élő fenyőt nem lehet csak úgy pikk-pakk becipelni a fűtött lakásba! Be kell szoktatni.

Először is megbízható helyről vegyük (pl.: egy jobb kertészet), mert ha a fenyőt nem megfelelően és nem a megfelelő méretű földlabdával szedték ki, akkor esélyünk sem lesz. Ne vegyünk túl magas fát. Egy 120 centis fának is már kb 60 centis átmérőjű földlabdára van szüksége.

„A fát ekkor sem lehet egyből bevinni a meleg lakásba, mert sokkot kap. Először egy átmeneti helyen, garázsban, lépcsőházban kell szoktatni legalább egy hétig. Később se tegyük fűtőtest közelébe. Ültessük laza, nedves földbe és naponta permetezzük. Nagyon vigyázzunk, hogy mindig nedves legyen a talaja, de soha ne áztassuk el! Három hétnél tovább így se tartsuk bent a lakásban a fenyőt! És sajnos amikor visszavisszük a szabadba, ugyanúgy szoktatnunk kell a hűvösebb környezethez. Fánkat egy hétre helyezzük megint arra a hűvös, de világos helyre, ahol az ünnepeket várta. Itt se felejtsük el az öntözést!” – figyelmeztet McMenemy Márk.

Hajtassunk hagymásokat!

Nincs is jobb kúra a téli depresszió ellen, mint egy kis szín és illat, ami az egész lakást belengi. Erre kiválóan alkalmasak az olyan előhajtatott tavaszi hagymások, mint a jácint, a tulipán, nárcisz vagy az amarillisz.

Ezek a virágok ugyanis úgy vannak „programozva”, hogy télen visszahúzódjanak a föld alá, és csak olyankor bújjanak elő, amikor elkezd enyhülni az idő. Azaz tavasszal. Tehát be kell őket csapni! Tegyük be őket ilyenkor, tél elején a hűtőszekrénybe vagy az erkélyre egy papír zacskóban. Úgy másfél hónap múlva, a hibernálási idő elteltével vegyük ki őket és helyezzük jó vízáteresztő képességű, homokkal kevert földbe, enyhén vizezzük be a talajt és tegyük őket fűtött helyiségbe. Szegény becsapott növények azt hiszik majd, hogy a tél után itt a tavasz és megajándékoznak minket egy kis előtavaszi virágpompával. A lényeg, hogy folyamatos hideget kapjanak és szárazak maradjanak. Ügyeljünk rá, hogy a talaj mindig csak nedves, de soha ne vizes legyen, mert az megrohasztja a hagymákat!

