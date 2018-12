Csepregi Éva: “Nem akartam egyedül bolyongani 320 négyzetméteren”

Azt mondják, létezik szerelem első látásra, és ez nemcsak a párkapcsolatokra, hanem az ingatlanokra is igaz. Csepregi Éva egy szempillantás alatt döntött, mikor kiválasztotta új otthonát.

„Elmentem megnézni, és csak elég volt a tulajdonosnak kinyitnia az ajtót, már mondtam is, hogy meg van véve. Persze előbb el kellett adni a házat, ezért egy izgalmas időszak kezdődött, de végül összeértek a szálak. Van egy szép kertem és egy nagy teraszom is, fügefám, rózsáim, de azért jó lenne még egy kis konyhakert is. A régi házban hozzászoktam, hogy jó messzire ellátok, itt meg azt élvezem, hogy rálátok a Bükkös patakra.”

A hirtelen döntést nem bánta meg, azóta már belakta az új otthonát.

„Az alapszín a szürke és a fehér lett, amitől féltem egy kicsit, de kiderült, hogy ez az egyetlen kombináció, amihez minden passzol: a rosé lámpa, a rózsaszín és a színes ülőgarnitúra. Kikerült rólam egy festmény is, igaz emiatt komoly kétségeim voltak, de a lakberendező meggyőzött, hogy nagyon jól megy az új ülőgarnitúrához”

Éva fia, Dávid és barátnője egy emelettel feljebb laknak, de Éva azt mondja, váratlanul sohasem állítana be hozzájuk.

„Mindig is tapintatos voltam, csak akkor megyek, ha hívnak. A fiam viszont bármikor jöhet hozzám, neki nem kell bejelentkeznie. Sokat járnak le a barátnőjével, gyakran együtt reggelizünk, kávézunk, vagy este filmet nézünk. Lehet, ha nem lennék egyedül, más lenne, de most örülök, ha rám nyitják az ajtót. Egyedül élek, pedig valójában kétszemélyes a lakás. Van elég tér, lenne hely egy férfinak is…”

Az énekesnő most jól megvan egyedül is, és már nem akar mindenáron férfit maga mellé, habár sokszor pletykálják: már foglalt a szíve. „Nincs szerelem az életemben, sajnos nem tudok ilyesmivel szolgálni. Nem tudom igazán megfejteni, miért pletykálnak rólam ilyesmiket, mert én magam nem szeretek érzelmekkel játszani, ez nekem szent dolog. Nem szoktam füllenteni, ha lenne valaki az életemben, megmondanám. Az embereket izgatja ez a dolog, talán azért, mert azt érzik, hogy én már kifelé futok az időből, és érdekes azon lamentálni, vajon lesz-e még valaha szerelem az én életemben. Van ebben igazság. Én azonban azt mondom, az ember egyszer csak megérik arra, hogy már nem akar mindenáron partnert maga mellé. Csak akkor fogok kapcsolatot létesíteni, ha megtalálom a lelki társam, soha többé nem akarok kompromisszumot kötni egy kapcsolatban. Sok barátom van, nem érzem magam egyedül, de ha éppen nincs körülöttem senki, akkor olvasok, filmet nézek, utazom.

Bár nemrégiben egy jós azt jövendölte neki, hogy feketén-fehéren látszik, hamarosan új társa lesz, Csepregi Éva egyelőre nem merült el ebben a témában. Ahogy korábban mesélte, korral egyre inkább belátta, nem kell sem szerelmet, sem férfit, sem sikert hajkurászni, minden jön, amikor annak jönnie kell.

„Hogy állok a szerelemmel? Őszintén nem nagyon vagyok rajta ezen a dolgon. Sőt, hazudnék, ha azt mondanám, hogy most rettentően vágyom a szerelemre. Egy nehéz váláson vagyok túl, és még élvezem azt, hogy egyedül vagyok, a magam ura lehetek. Nem szeretném most lekötni magam. Még idő kell, hogy begyógyuljanak a sebek. Ez egy hosszú kapcsolat volt, nehezen lett vége, előbb kellett volna befejezni, de én nem akarok egyik kapcsolatból a másikba ugrani. Ma már örülök neki, hogy az a kapcsolat véget ért, és szabad lehetek.”

Az elmúlt év nagyon mozgalmas volt Éva számára, de a sok változás kifejezetten jó hatással volt rá.

„Soha életemben nem csináltam ennyi dolgot egyedül: lakáseladás, új lakás vétele, a költözködés. Nehéz volt, de valahogy mégis áldás volt az egészen, eleinte azt hittem, nem fogok tudni megszabadulni a régi otthonomtól. El akartam jönni onnan, egyfelől mert távol akartam kerülni a fájó emlékektől, másrészt pedig nem is lett volna értelme egy olyan hatalmas otthont fenntartani egyedül, hiszen a fiam sem akarat odaköltözni, a fenntartása nagyon költséges volt, egy felújítás is esedékes lett volna, ami egy ekkora ingatlannál szintén nem kevés pénzbe került. Nem akartam egyedül bolyongani 320 négyzetméteren. Most a fiammal egy házban lakunk, és ez nagyon jó. Mondjuk, nem mondom, hogy túl sokat látom, inkább neki könnyebbség, hogy nem kell útra kelni, ha meg akar látogatni, csak leszalad hozzám. Egész nyáron jártam az országot, számos koncertem volt, és hamarosan jön az Arénában a nagykoncert, amire 32 dallal készülünk, az sem kis feladat. Szóval elfoglalom magam, igazán nem kell sajnálni azért, mert nincsen párkapcsolatom.”