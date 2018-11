Egy trükk a francia séfektől, amitől sokkal hatékonyabb lesz a takarítás

A „mise en place” egy francia konyhai kifejezés, ami annyit jelent, hogy mindent előkészítünk, hogy a kezünk ügyében legyen főzés közben. Így sokkal gördülékenyebben megy a főzés, nem kell kapkodni, nem felejtünk ki semmilyen összetevőt, és sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni. Ezt a mise en place-t pedig abszolút alkalmazhatjuk takarításkor is, hogy alaposabbak legyünk.

Most, hogy minden háztartásban kitört a karácsony előtti nagytakarítás, ez a módszer rendkívül jól jöhet. Ahogy a profi séf a franciáknál a konyhában, úgy mi is összegyűjthetjük a takarítás előtt egy helyre mindazt, amire szükségünk lesz. Ezzel megkönnyítjük a dolgunkat, és lélekben is rákészülhetünk a suvickolásra, mert az előkészületek közben átgondoljuk alaposan, hogy pontosan mit, mivel, hogyan szeretnénk kitakarítani.

5 ok, amiért érdemes a mise en place-t bevezetni a takarításban

1. Időt spórolsz vele

Bár úgy tűnik, hogy sok időt vesz el, ha előtte gyűjtögetni kell egy helyre a takarítóeszközöket, hosszú távon mégis időspórolást jelent. Ugyanis takarítás közben így nem kell megállni gondolkodni, hogy most mégis milyen eszközre lesz szükségünk a következő lépéshez.

2. Sokkal hatékonyabb leszel

Ha minden ott áll katonás sorrendben előtted, akkor a takarítás is tervszerűen tud haladni, mert mire összeszedtél mindent, már meg is tervezted a fejedben a takarítás menetét. A legjobb az, ha az eszközöket egy lavórba/kosárba rakod, hogy szobáról szobára tudd vinni magaddal az összeset.

3. Nagyobb tisztaság lesz

Nem fogsz kihagyni egy apró foltot sem. Ha épp észreveszel a tükrön egy tenyérlenyomatot, miközben felmosol, akkor azon nyomban le tudod törölni, mert kéznél van a tisztítófolyadék és a kendő, nem kell megállnod és keresgélned hozzá.

4. A takarítás előtt már tudni fogod, ha hiányzik valamilyen eszköz

Állati bosszantó tud lenni, ha már nyakig elmerültél a takarításban, és akkor derül ki, hogy nincs otthon vízkőoldó, pedig épp szükséged lenne rá. Ha előre összegyűjtesz mindent, akkor még a takarítás megkezdése előtt pótolni tudod, ami esetleg hiányzik.

5. Nagyobb móka a takarítás

Bár nehéz azt mondani a takarításra, hogy bármikor is mókás lenne, de élvezetesebb lesz attól, ha a kezed ügyében van minden eszköz hozzá, mert sokkal hatékonyabbnak érzed magad. Tegyél be vidám zenét, gyűjtsd össze a takarítóeszközöket, és indulhat a takarítós buli!