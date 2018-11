312 millió eurós ingatlanvagyonon ül Roman Abramovics

Annak ellenére, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, Roman Abramovicsot egy ideje már nem látják szívesen Angliában. A Chelsea labdarúgócsapat tulajdonosa 340 millió eurós ingatlanportfólióval rendelkezik, ezek között szemezgetett most a Sun.

Kensington Palace Gardens – 125 millió font

Abramovics 2009-ben megvásárolta meg a 15 hálószobás kúriát a “milliárdosok” utcájában, amihez akkor 90 millió fontért jutott hozzá.

A Kensington Palace Gardens az egyik legmenőbb utca a világon, az orosz-zsidó milliárdosnak olyan üzleti mágnások a szomszédai, mint például Laksmi Mittal vagy éppen Wang Jianlin. De ezen az utcán található a Kensington-palota is, ahol Vilmos herceg és felesége, a camridge-i hercegnő is él. Az utcát fegyveres őrség, visszahúzható úttorlaszok és biztonsági kamerák vigyázzák.

Ingatlanosok szerint a szerény kastély értéke lassan eléri a 125 millió fontot, ugyanis 2016-ban a 16 ezer négyzetméteres hajlékot négyezer négyzetméterrel kibővítették. Az épület korábban orosz nagykövetség volt, mára már egy királynak is alkalmas lenne. Az építkezés még tart, föld alatti úszómedencét építenek a felszíni „nyomorúságos” kacsaúsztató helyett. Emellett nagyobb lesz a terasz és az alsó szinten lévő szalon is, de több tér jut majd a játszószobának is.

Chelsea Waterfront – 30 millió font

Az oligarchának van egy háromszintes apartmanja az új Chelsea Waterfront toronyban, aminek építése még be sem fejeződött.

Az összesen hatezer négyzetméteres ingatlan a torony 35. 36. és 37. emeletét foglalja magába, ahonnan pazar, 360 fokos kilátás nyílik Londonra a padlótól a plafonig érő ablakokon keresztül.

Az apartmanból látszik a Temze és a Stamford Bridge stadion is. A lakáshoz tartozó földalatti parkoló évente 85 ezer fontba kerül.

Chateau de la Croe – 87 millió font

A francia riviérán található Cap d’Antibes névre keresztelt kastélyban nyári búvóhelye volt Windsor hercegének, VIII. Eduárdnak, aki azért mondott le a trónról, hogy feleségül vehesse az amerikai Wallis Simpsont. Winston és Clementine Churchill 1948-ban itt ünnepelte 40. házassági évfordulóját az ex-király meghívására.

Abramovics 2001-ben vette meg a kastélyt és állítólag 180 millió eurót költött felújítására az évek alatt. Medence épült a tetején, alagsorában pedig mozit és egy tornatermet alakítottak ki. Az udvarban egy 400 négyzetméteres kerti tó is található saját vízeséssel. Hozzáértők szerint jelenlegi értéke 87 millió font.

Colorado síparadicsom – 18 millió font

2003-ban Abramovics mert nagyot álmodni és úgy döntött, megvásárol egy egész alpesi falut, de a helyiek tiltakozása miatt 2008-ban letett a tervéről, de síelésről nem, ezért 18 millió fontért vett magának egy 200 hektáros farmot az amerikai síparadicsom, Aspen közelében.

A 2800 méteren fekvő, 12 szobás, 11 hálószobás ház a Bond-filmek hangulatát idézi, üveg falai mögül lenyűgöző kilátás nyílik a Sziklás-hegységre. A 14 ezer négyzetméteres ingatlant egyedi bútorokkal rendeztette be, több ülőalkalmatosságot nyércbundával húztak be.

Abramovics gondolt a környezetvédelemre is, ezért a hatalmas épületet két geotermikus kút látja el energiával, amik nyáron hűtik télen pedig fűtik nem csak a házat, hanem a hozzá tartozó medencét is.

Saint-Barthélemy-i bungalók – 54 millió font

Saint-Barthélemy apró sziget a Karib-tengeren, itt található Abramovics nyaralója, amit a köznép csak Gouverneur Bay Estate néven ismer. A 70 hektáros, közvetlen vízparti telek korábban David Rockeferrel birtokában volt, és úgy tervezték, hogy a rajta álló négy bungaló egy balinléz falura hasonlítson.

A 4 épületben összesen 9 fürdőszoba található, a bungalók közül egyet csak Abramovics használ. A kis vityillókban olyan hírességek fordultak meg az oligarcha vendégeként, mint Orlando Bloom, Jay-Z, a Kanye Wes és a Lindsay Lohan, de fellépett itt Beyonce és a Black eyed peas is.

Tel Aviv Hotel – 17,1 millió font

Ezt az ingatlant Abramovics azért vásárolta Izraelben, hogy angliai száműzetése után itt telepedjen le, miután megkapta az izraeli állampolgárságot. Az épületet Yaron Varsano izraeli üzletembertől vette, aki Wonder Woman, azaz Gal Gadot férje.

Az eredetileg hatszobás szállodát a milliárdos 12 szobássá alakítja majd, a tervek szerint két új szárnyat építenek majd hozzá, ami 1500 négyzetméterrel növeli majd a 19. századi ingatlan méretét, de lesz mélygarázs és belső udvar is.

Címlapkép: Anton Novoderezhkin\TASS via Getty Images