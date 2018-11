Egyre kisebb lakásokat vesznek a budapestiek

A kicsi és külvárosi lakások a legkelendőbbek ma Budapesten – derült ki a Világgazdaság keddi cikkéből. A gazdasági portál az Ingatlan.com-ot kérdezte arról, hogyan alkalmazkodnak a vevők a lakáspiaci dráguláshoz, és hogyan lehet az, hogy az elszállt árak ellenére sem csökken a tranzakciók száma.

Az ingatlanértékesítő portál szerint a vevők úgy reagálnak az áremelkedési hullámra, hogy egyre kisebb alapterületű lakásokat keresnek. Mint kiderült, jelenleg a 20 négyzetméternél is kisebb garzonok a legnépszerűbbek, de ezek ára sem alacsony: átlagosan 14,9 millió forintba kerülnek, ennyi pénzből pedig alig néhány évvel ezelőtt egy másfél szobás lakást is lehetett kapni. Összességében a 40 négyzetméteresnél kisebb ingatlanok számítanak nagyon keresettnek, az 50-60 négyzetméteresekre (és az afelettiekre) már alig az átlagnál kevesebb érdeklődő érkezik.

Ami a fővárosi kerületeket illeti, jelenleg a XIII., a XI. és a XIV. kerület a legnépszerűbb, leginkább azért, mert itt van a legtöbb eladó lakás. Az Ingatlan.com szerint azonban többet elárul egy kerület népszerűségéről, hogy mekkora érdeklődést vált ki egy-egy lakás. Ez alapján a peremkerületek, a XXII., a XXI., a XVII. és a XVI. kerületek a legnépszerűbbek – vagyis azok, ahol a legalacsonyabbak a négyzetméterárak.

A portál szerint minél olcsóbb egy lakás, annál nagyobb a verseny érte: ma Budapesten a 40 millió alatti lakásokra irányul az érdeklődések 70 százaléka, pedig a kínálatnak alig 60 százaléka tartozik csak ebbe az árkategóriába. A drágább ingatlanokra alig van érdeklődő, hiszen a budapestiek ingatlanvásárlásra fordítható pénze megközelítőleg sem nőtt annyival, amennyivel a lakások drágultak.