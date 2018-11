Lehet, hogy beteggé tesz a hálószobád? Erre figyelj takarításkor!

Adja magát, hogy ha ilyen sok időt töltünk el a hálószobában mindennap, akkor speciális törődést igényel a környezet, hiszen az egészségünkre is nagy hatással lehet, hogy mennyire poros, milyen rejtőző koszokkal tartózkodunk egy helyiségben.

Ha folyton úgy ébredsz, hogy folyik az orrod, fáj a fejed, akkor érdemes átgondolni a következő 5 lépést, hogy egészségesebbé tedd a hálószobád.

1. Kezdd az alapokkal!

Nézz be az ágy alá. Tisztaság van? Könnyű elfelejteni a heti porszívózás közben, hogy meg kellene emelni az ágyat, és alaposan kiporszívózni alatta. Pedig ha nem is minden héten, de legalább nagytakarításkor ráfér az ágy alatti padlóra egy alapos tisztítás. Húzd ki a tárolókat, törölgess le mindent, amit az ágy alatt tartasz, porszívózz és moss fel alaposan.

2. Gondold át az ágyneműt!

Mennyire bőrbarát az ágyneműd anyaga? Főleg a lepedő esetében mindenképpen érdemes tiszta pamutban gondolkodni. És milyen gyakran cseréled le az ágyneműt? Az az ideális, ha legalább hetente egyszer kimosod az összes használatban lévő huzatot, lepedőt, plusztakarókat.

3. Mi a helyzet a párnáddal?

Ha belegondolsz, egész éjjel, 7-8 órán keresztül belelélegzel a párnádba. Főleg, ha hason alszol. Úgyhogy ha eddig nem mostad a párnákat, akkor szokj rá, hogy legalább évente kétszer dobd be a mosásba, biztos, ami biztos. Azt is nézd meg, milyen töltőanyag van a párnákban. Nem mindig a legolcsóbb a jó, főleg, ha az egészségedről van szó, inkább szerezz be természetes, hipoallergén töltőanyagos vagy memóriahabos párnát.

4. Az a bizonyos matrac

Igazán kardinális kérdés, hogy milyen matracon alszol, hiszen ha rossz minőségű, vagy már gödröket feküdtél bele, akkor nem fogja úgy alátámasztani a testedet, ahogy kellene, aztán jó kis hátfájást is kaphatsz tőle ajándékba. Ráadásul a tisztításáról is könnyű megfeledkezni, pedig évente párszor fontos lenne legalább kiporszívózni.

5. Tartsd távol az állatokat!

Könnyebb mondani, mint megvalósítani, de igazán nem tesz jót az egészségednek, ha hagyod, hogy a kutya, macska az ágyadban aludjon. Óhatatlanul összeszőrözik, felhordják a koszt rá a lábukkal, úgyhogy semmi keresnivalójuk a tiszta hálószobában.