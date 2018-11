Csak az esküvői ruhát tudta megmenteni a kaliforniai tűzvészben a fiatal jegyespár

A kaliforniai Joey Best és menyasszonya, Megan Janko november 24-én fognak összeházasodni. Vagyis akkor házasodtak volna, a november 8. óta pusztító tűzvészben azonban mindenük odaveszett, szinte csak Megan esküvői ruháját sikerült kimenekíteniük otthonukból. A tűzben megsemmisült a házuk, de leégett az esküvőnek otthont adó rendezvényház és két kisfiuk óvodája is.

Az elmúlt másfél hétben tomboló tűzvész már most a leghalálosabb Kalifornia történetében. A tűzvész eddig legkevesebb 76 halálos áldozatot követelt, jelenleg pedig több mint 1300 embert tartanak számon eltűntként. Több ezer család vált földönfutóvá, miközben a lángokat még mindig nem sikerült megfékezni.

Best és Janko rokonai most gyűjtést szerveztek a kis családnak, hogy újrakezdhessék az életüket, és lehetőleg az esküvőjüket is megtarthassák. Eddig csaknem 4 ezer dollár (~1 millió forint) gyűlt össze a megsegítésükre.

(Yahoo)