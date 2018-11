Kötött pulcsiból lakásdíszt? Miért ne?

Ezek az anyagok a lakberendezésben is nagyon népszerűek, ráadásul borongós időben kimondottan kellemes hangulatot teremtenek. Nem kell vagyonokat költeni az új kedvencekre, elég csak körülnézni a gardróbban vagy az online piactéren, hisz a megunt, kinyúlt vagy kinőtt kötött cuccokat egy kis kreativitással változatos módon újrahasznosíthatjuk. Ehhez ad most hasznos tippeket a Vatera.

Kötött kedvencek a nappaliban

A nappali fókuszpontja a legtöbb otthonban a kanapé, így a rajta elhelyezett díszpárnákkal látványos változást érhetünk el. Ráadásul az új huzatok elkészítése legfeljebb fél órát vesz igénybe, és még varrásra sincs szükség, ha a széleket textilragasztóval vagy vasalható ragasztószalaggal rögzítjük. Akik szerint nem lehet elég korán kezdeni az adventi készülődést, azok bátran válasszanak piros és zöld színeket, illetve a karácsonyt idéző mintákat. Míg semleges, például fehér, szürke és barna árnyalatokat választva egészen márciusig nem kell lecserélnünk újdonsült kedvenceinket.

Újra hasznos itt-ott

Nagyon divatosak mostanság a különböző tárolódobozok is, melyekhez szintén nem kell mélyen a pénztárcánkba nyúlnunk: ragasztópisztoly segítségével egy erősebb cipősdobozból pillanatok alatt trendi használati tárgyat varázsolhatunk. A norvég mintás verzióban helyet kaphatnak az íróasztalon kallódó apróbb tárgyak, míg a pingvines a gyerkőcöknek segíthet rendben tartani a játékokat.

Adventre hangolva

De a kötött pulcsi más formában is rejthet izgalmas kincseket: csinos kis zsák készülhet belőle, melyben stílusosan adhatjuk át a mikulásra, karácsonyra szánt meglepetések kicsiknek és nagyoknak. Sőt, maga az ajándék is készülhet belőle! Egy hóember vagy mókás manó elkészítése sem ördöngösség, a neten számtalan DIY videóból inspirálódhatunk. Akik pedig nem éreznek elég bátorságot a kézműveskedéshez, azok egyedi faliképet is készíthetnek – akár klasszikus keretbe, akár a manapság divatos hímzőkeretbe foglalva egy kötött anyagdarabot.