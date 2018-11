Novemberi teendők a kertben

Gyepápolás

Ha enyhe a november, könnyen előfordul, hogy a füvünk fittyet hányva a naptárra, folytatja a növekedést. Ilyenkor ugyanúgy elő lehet venni a fűnyírót, és lenyírni a gyepet. De akár hagyjuk is kicsit hosszabbra, ahogy tetszik. Viszont arra érdemes ügyelni, hogy fagyott állapotában ne nagyon járkáljuk össze a gyepet, mert az csúnyán roncsolja a szálakat.

Tavaszi hagymások ültetése

Pánikra semmi ok, amíg a talajban ásni lehet, nem késtél el vele. A lényeg, hogy legalább egy hónapnyi hideg hatást kapjon a hagyma. Arra ügyelj viszont, hogy ne ültesd túl mélyre őket, nagyjából egyhagymányi mélység elegendő, különben nem fognak tudni kihajtani. És érdemes egy hagymakosarat is használni. Ez meggátolja, hogy a hagymák nagyon elvándoroljanak, valamint könnyebb kiszedni is őket rákövetkező évben.

Őszi metszés

Több gyümölcsfának is hasznos az őszi metszés. Ilyen például az almafa, ami a nyár során rengeteg függőlegesen felfelé növekvő vízhajtást hoz. Ezeket célszerű tőből kivágni, mert csak elvonják az életerőt a növénytől. Vagy csak egyet-kettőt meghagyni, ha szeretnénk, hogy később ezeken új termőágak fejlődjenek. Ha mégis lecsúsznánk erről az őszi feladatról, akkor sincs gond, mert kora tavasszal is elvégezhetjük.