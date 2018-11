Idén drágább lesz a karácsonyi süti

Idén akár 2500-3500 forint is lehet a szelídgesztenye kilója, annyira rossz a magyar termés. A TV2 riportja szerint az utóbbi másfél évtizedben egy gombás betegség, a kéregelhalás járványszerűen tizedelte a fákat, az elmúlt néhány év során pedig egy kártevő, a szelídgesztenye-gubacsdarázs is megjelent hazánkban.

Az egyre rosszabb minőségű hazai termés miatt sok cég már külföldről, például Olaszországból hozatja be a gesztenyét. Eközben azonban a kéregelhalás Európa-szerte megjelent, ezért az import is drágább lett. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi sütemények is drágábbak lesznek idén.

A TV2 riportja: