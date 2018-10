Ez a család mindenkit beelőzött a karácsonyi dekorációval

Minden évben megállapítjuk, hogy elszaladt a december, vele az advent, a karácsony, az újév. Lee és Kerry Whitehead ezért úgy döntöttek, meghosszabbítják az ünnepi időszakot, és már október elején elkezdik a karácsonyi készülődést!

A brit család október 5-én rakta fel a házukra az égősorokat, azóta karácsonyi díszkivilágításban úsznak a falak. De bent is karácsonyi hangulat uralkodik: már a karácsonyfa is feldíszítve várja, hogy alá kerüljenek az ajándékok.

A Whitehead házaspár és három gyermekük már tesztelte a karácsonyi menüt is, a süteményektől a pulykáig. Az ünnepig még több karácsonyfát is beszereznek, az apuka pedig már hógépet is rendelt, hogy – biztos, ami biztos – fehér legyen a karácsony.

foxnews