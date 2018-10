A legmenőbb halloweeni dekoráció: a horror gyertya

Ha halloweeni dekoráció, akkor mindenkinek a töklámpás ugrik be elsőként, és jól is van ez így. Ennek az ünnepnek ugyanis a tök a legklasszikusabb szimbóluma. Készíthetünk belőle egyszerű mintát, amit a gyerekekkel is gond nélkül ki tudunk faragni. Ha pedig igazán bátrak vagyunk, álljunk neki egy komolyabb műalkotásnak, amivel garantáltan ámulatba ejtjük majd a halloween partyra érkező vendégeket.

DIY halloween dekoráció

Persze a legtöbb plázában vannak már partykellékboltok, ahol nem csak a megfelelően rémisztő ruházatunkat tudjuk beszerezni október utolsó napjára, de hátborzongató halloweeni dekorációk közül is tudunk válogatni.

Mégis ebben a szektorban is betört a „csináld magad!” mozgalom, és a legtöbb halloweeni dekorációt otthon is elkészíthetjük, amit aztán átmenthetünk akár a következő évre is. Pókhálós lámpaernyő, szemgolyó a befőttesüvegben, csontváz az étkezőasztalnál, vagy vidám mexikói mintás koponya az éjjeli szekrényen.

Horror gyertya halloweenre

A halloween egyik elengedhetetlen kelléke a gyertya, hiszen ez hozza meg igazán a sejtelmes hangulatot egy jó kis ijesztgetős bulihoz. Önthetünk akár otthon is saját magunk gyertyát, vagy a meglévő gyertyákat díszíthetjük halloweeni hangulatba. Mutatjuk a legjobbakat, amitől mindenkinek tutira feláll a hátán a szőr. Vegyük be magunkat a legközelebbi hobbiboltba, szedjük össze a hozzávalókat.

