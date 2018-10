Életmentő trükk: ezért tarts mindig egy gumikesztyűt a kanapé párnái alatt

Minden megoldás érdekel, ami nem kerül sok pénzbe, és hatékony, az a fajta háziasszony vagyok, aki imádja a sufnituningot és az olyan trükköket, amik megkönnyítik az életét. Mivel van egy fekete macskám, ezért egyértelmű, hogy akad némi macskaszőr úton-útfélen a lakásban, bár szerencsére nem az a szőrhullajtós fajta, de azért a kedvenc alvós helyein alaposan fel tud gyűlni a szőr. Gondolom nemcsak a macskatulajdonosok, hanem a kutyások is ugyanígy küzdenek a szőrrel, úgyhogy egész sok embernek jöhet jól a gumikesztyűs trükk, aminél egyszerűbbet még nem igazán láttam.

A javaslat szerint kétféle módon is használhatjuk a gumikesztyűt, az egyik a száraz, a másik a nedves verzió. Mindkettővel annyit kell csak csinálni, hogy erősen átsimítjuk a felületet a gumikesztyűs kezünkkel, összegereblyézzük a szőrt és már kész is vagyunk. Ruhán és bútoron is működik, úgyhogy nyugodtan leáldozhat a hengerek csillaga.

Én egy sima, noname gumikesztyűvel kipróbáltam, képeken az eredmény, tényleg zseniális trükk!