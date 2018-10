Megható: rendőrök segítettek az idős férfinak, aki felesége halála után szinte mindenét elvesztette

Birminghami rendőrök segítettek egy nyugdíjasnak, aki felesége halála után egyedül maradt egy üres lakásban – írja az Unilad. Miután megtudták, hogy az elhunyt nő családja minden értékesebb ingóságot elvitt az otthonából, ezért a jószívű közegek úgy döntöttek, hogy a Trident Reach jótékonysági szervezettel összefogva megajándékozzák az idős férfit a legfontosabb berendezési tárgyakkal: többek között egy új tévét, egy mikrohullámú sütőt, egy kenyérpirítót és nagy mennyiségű élelmiszert is vettek neki.

WPC Rogers and PC Greaves have sourced essential items for the elderly gentleman yesterday ..he lost his wife recently and her family have gone and taken her items leaving him with an empty home ..... demonstrating NHT officers knowing their contacts thank you #tridentreach pic.twitter.com/lpJbxG2XiL