Így ültess ősszel!

Már vastagon benne vagyunk az őszben, ami számos feladatot ró a kerttulajdonosokra. Igaz, hogy a kertgondozással foglalkozó vállalkozásokkal Dunát lehet rekeszteni, főleg most, a rekordalacsony vízállás mellett, de mégis érdemes inkább a saját kezünkbe venni a gereblyét és az ásót. A kerti munka megnyugtat, a végeredmény pedig megelégedéssel tölt el.

Ősszel az egyik legfontosabb feladat a lombhullató fák lehullott leveleinek összegereblyézése és megsemmisítése. Tarsoly Balázs, a gárdonyi Tarsoly Kertészet alapítója szerint a legjobb, ami a lehullott lombbal történhet, az a komposztálás, de erre sok kertben nincs lehetőség. „A lehullott levelek alatt áttelelhetnek a kártevők, amik tavasszal újra támadásba lendülnek” – mondja a kertész, aki elengedhetetlennek tartja a gyümölcsfák, díszfák és bokrok őszi lemosó permetezését is. „A lemosó permetezéssel megakadályozhatjuk a fán élő kártevők áttelelését, illetve gyéríthetjük a kártevők állományát.”

Őszi faültetés

Az ősz hagyományosan a faültetések időszaka is, de érdemes megfontolni néhány tanácsot. Kiültetendő facsemetét vagy szabad gyökeres, vagy konténeres verzióban vásárolhatunk a kertészetekben és a faiskolákban. Tarsoly Balázs szerint van némi kockázat a szabad gyökeres csemeték ültetésében, míg a konténeres változatok fakadási aránya szinte 100 százalék. „Szabad gyökeres ültetésnél nem tudjuk, hogy a csemete szakszerűen volt-e deponálva. Ha nem, akkor ki is száradhatott” – árulja el a kertész, aki tanácsokat is ad az ültetéshez.

Szerinte az ideális ültetőgödör mérete 60 x 60 x 60 centiméter, az aljára érett marhatrágyát teszünk, amit földréteggel fedünk be. „Érdemes talajfertőtlenítő szert is a gödörbe szórni a különböző kártevők, például a cserebogárpajor ellen, amelyek a zsenge gyökérhajtásokat fogyasztják. Ha nincs fertőtlenítő, megteszi a fahamu is, aminek szintén van fertőtlenítő hatása, de ebből nem szabad nagyon sokat használni.” A betrágyázott és fertőtlenített gödörbe jöhet a csemete, aminek gyökérzetét és ágait ültetés előtt vissza kell metszeni. Már csak a gödör betemetése és beöntözése van hátra, illetve a reménykedés, hogy tavasszal majd kihajt a kis fácska. Ha ez nem történik meg, akkor vagy elrontottunk valamit az ültetéskor, vagy rossz volt a csemete.

Gyümölcsfát, de milyet?

Hogy milyen gyümölcsfát ültetünk, az csak a saját ízlésünkön, igényeinken, elképzelésünkön múlik: mikor és milyen gyümölcsöt szeretnénk szüretelni, és mit kezdünk majd a terméssel. Léteznek korai és késői fajták, lekvárnak vagy azonnali fogyasztásra szánt nemesítések, és persze különböző ízvariációk is.

Egy rosszul kiválasztott fajta csak bosszúságot okoz a tulajdonosnak, de erre is létezik megoldás, az oltás. Attól most tekintsünk el, hogy a kereskedésekben kapható facsemeték szinte kivétel nélkül oltványok. Előfordul, hogy csalódunk a csemetében, mert mondjuk nem olyan ízű a gyümölcse, mint vártuk, ám ilyenkor sem kell kivágni a fát, elég, ha ráoltjuk azt, amit szeretnénk. Az oltásánál tulajdonképpen két különböző növényből „csinálunk” egyet úgy, hogy az alany egyik ágát elvágjuk, és hozzáillesztjük a kiszemelt példányról levágott ágat, az úgynevezett oltóvesszőt.

„Az oltásnak viszonylag egyszerű szerszámokkal is neki lehet fogni, de léteznek kifejezett oltó- és szemzőkések, pont erre a feladatra kifejlesztve” – ezt már Dézsi László, a Növényfutár.hu webáruház tulajdonosa árulta el. De miért állnánk meg egynél?!

Családfák

Már a kertészetekben is kaphatók olyan csemeték, amelyekre több fajtát oltottak rá a szakértő kezek. Ezeket családfának hívják a legtöbb helyen, és lényegesen drágábbak, mint a sima gyümölcsfacsemeték.

A kereskedelemben kapható családfákra általában három fajtát oltanak, aminek egyszerű oka van, a helyhiány. „Ha később korosodik, akkor lehet akár 10-15 is, ha fér” – teszi hozzá Dézsi László.

Néhány éve nagyon felkapta az internet a New Yorkban élő művész, Sam Van Alken alkotását, a fát, amin egyszerre 40 féle gyümölcs terem, illetve szívesen ámult a magyar olvasóközönség is a budatétényi csodakertész, Juhász Béla kertjén, aki hatvan fán közel 300 fajta gyümölcsöt termeszt.

Dézsi László tapasztalata szerint a családfák iránt az elmúlt évben egyre nagyobb a kereslet, főként azok választják, akik helyszűkében vannak, de mégis egész évben ennének friss gyümölcsöt. Mivel általában három eltérő idejű fajtát oltanak rá a csemetére, amelyek egymást porozzák, így szinte biztos, hogy egész nyáron lesz gyümölcs a családfán. Elárulta, hogy ő már négy éve elégedettséggel gondozza saját kertjében családfáit, amelyek különböző fajtájú almákat és körtéket teremnek.

Akad persze néhány hátránya is a családfáknak. Azon túl, hogy terméshozamban elmaradnak a „sima” gyümölcsfáktól, néha előfordul, hogy az oltvány elhal. „Előfordul, hogy a domináns, az erősebb fajta egy idő után kizárja a keringésből az oltványt, akár néhány termő év után is” – állítja Tarsoly Balázs, aki saját kertészetében is azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb a kereslet a családfák iránt.