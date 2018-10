DIY: 3 gyertyás őszi dekor

A természetes anyagok kedvelőinek ősszel nincs nehéz dolguk. Az őszi dekorációhoz elég néhány toboz, makk, mogyoró, gesztenye, csipkebogyó, amiket aztán gyertyával csak tovább szépíthetünk. Pénztárcabarát és egyszerű ötletek következnek.

1. Azt nem lehet mondani, hogy nehezen kivitelezhető a következő ötlet! Azt viszont már igen, hogy amennyire egyszerű, olyan hangulatos!

2. Bármennyire is bonyolultnak tűnik, nem az! Szerezz be pár alapanyagot az őszi erdőből, adj hozzá egy égősort, és kész is vagy! Ha nincs dísztököd, akkor se keseregj, helyettesítsd például még több tobozzal vagy csipkebogyóval!

3. Gyakorlatilag percek alatt elkészíthető: egyszerű, mutatós, egyedi és pénztárcabarát! Mi kell még?