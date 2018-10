12 négyzetméteren él a háromgyerekes család, de onnan is menniük kell

A miskolci Mézes család háza idén márciusban porig égett, a tűzben mindenük odaveszett. Jelenleg egy 12 négyzetméteres házban laknak három gyerekkel, akik közül kettő fogyatékkal él.

Az elmúlt hónapokban sok segítséget kaptak, többek között ruhákat, bútorokat, háztartási eszközöket is. A házat is egy ismerősük ajánlotta fel szívességből, egy héten belül azonban ismét költözniük kell, itt ugyanis csak november 1-ig maradhatnak, arról nem is beszélve, hogy a szigetelés nélküli épület télre teljesen alkalmatlan, fűteni sem lehet – derült ki az RTL Klub Híradójából.

A költözés azonban egyelőre elérhetetlen álom a számukra: legkevesebb kétmillió forintra lenne szükségük, hogy a környéken elköltözhessenek, de jelenleg ennyit sem tudnak összeszedni, pedig az édesapa három szívinfarktus után újra dolgozik éjszakai portásként. Jelenleg abban reménykednek, hogy valaki kölcsönad nekik a költözéshez.

Az RTL riportja: