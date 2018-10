Októberi teendők a kertben

Ebben a hónapban sok a munka a kertben. Közeledik a tél, és most vannak az utolsó hetek, hogy még rendezkedhetünk– mondja McMenemy Márk. Fogadjátok meg tanácsait:

Most ültessünk konténeres vagy szabad gyökerű fákat, gyümölcsfákat vagy cserjéket! Sose feledkezzünk el a megfelelő támasztékról, hogy az erős szél ne tudja elszakítani a frissen fejlődő hajszálgyökereket! A gyümölcsfaültetés szezonja addig tart, amíg a talaj nem túl fagyott az ásáshoz! Az ősz azért a legjobb időszak erre, mert a talajban sokáig megmarad a meleg, így a lombját vesztett facsemete minden energiáját a gyökeresedésre tudja fordítani odalent. Tavasszal pedig már sok friss gyökérrel kezdhet bele a növekedésbe. Ráadásul, a talaj szinte mindig nedves, így nem kell a kiszáradástól tartani. Ennek ellenére, a frissen ültetett fákat mindig jó alaposan öntözzük be ültetés után, és ha lehet még tavasszal is figyeljünk oda rájuk. Ha kevés a csapadék vagy nagy melegek vannak, akkor időközönként jó alaposan öntözzük be őket!

Szabad gyökerű sövénynövények (pl. fagyal) ültetésének is most van itt az ideje.

A fák, cserjék rossz irányba vagy egymást keresztező ágait metsszük le! Az egy centinél nagyobb átmérőjű sebeket mindig kezeljük fasebgéllel!

A bokrokról lemetszett ágakból dugványokat nevelhetünk.

Ha egy örökzöld nem jó helyen van, most lehet átültetni.

Rózsákat is ültethetünk még, lesz idejük gyökeret ereszteni a fagyok beállta előtt.

Gyepet is nyírhatunk október végéig.

Komposztálás

Az őszi takarítás következtében rengeteg zöld hulladékunk keletkezik, ezek mind mehetnek a komposztálóba. Érdemes azonban minél vegyesebb komposztot létrehozni. A különböző hulladékokat rétegben helyezzük a komposztba, melyeket egy-egy vékony (2-3 cm) földréteggel érdemes elválasztani egymástól. Így a komposzt mindig nedves marad, miközben le is nyomja, tömöríti is a halmot. Nagyon sokat gyorsít a komposztálás folyamatán ha a levelek, gallyak aprítva kerülnek a halomra. Ehhez használhatunk metszőollót, de a leggyorsabb, ha szecskázót használunk. Esetleg gazdaboltokban kapható komposzt gyorsítóval is megszórhatjuk a halmot, így akár néhány hónap alatt kész komposztunk lehet.

