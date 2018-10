A legjobb sorozatindítás díját nyerte a Budapesten forgatott sorozat

Az „év legjobb sorozatindulása” díját nyerte el az AMC saját gyártású sorozata, a részben Budapesten forgatott Terror a cannes-i Content Innovation Awardson. A díjat olyan tévés produkcióknak ítélik oda, amelyek nagy visszhangot váltanak ki, illetve és marketing és nézettség tekintetében is kimagaslóan teljesítenek.

A Dan Simmons magyarul is olvasható regényéből készült, egy 19. századi hajós expedícióról szóló sorozatban más magyar szakemberek mellett Gulyás Buda operatőr és Pohárnok Iván maszkmester is dolgozott. 2019-ben jön is a második évad, amely a második világháború idején játszódik majd, a főszerepben egy kísértettel, amely egy japán-amerikai közösséget üldöz dél-kaliforniai otthonából a csendes-óceáni háború internálótáboraiba.

(Kreatív)