Hihetetlen, mennyi minden fért ebbe a 9 négyzetméteres házikóba

A lakáshiány és a szűk építési területek problémájára több megoldás is született már. Most az olasz Leonardo Di Chiara nemcsak parányi lakást alkotott 9 négyzetméteren, de bárhová magával is viheti az otthonát.

A lakás belseje első ránézésre csak egy szűk fülkének tűnik, aztán a falakból egymás után nyílnak a különböző berendezések az ágytól a székekig. A megoldás lényege, hogy semmi sem veszi el fölöslegesen a teret, az aktuális célnak megfelelően lehet berendezni a lakást.

Az aVOID névre keresztelt házikóban lehet aludni, főzni, mosogatni, zuhanyozni, és még tetőterasza is van. Nézd meg a videót, tényleg elképesztő, mennyi mindent zsúfoltak be egy ilyen pici helyre.

(Index)